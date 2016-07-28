Diese Variante des Momentum Oszillators wird auf Basis von fünf Momentum Indikatoren berechnet.

Der CGOscillator Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Well Martin EA basiert auf zwei Indikatoren: Bollinger Bänder und ADX.

24-Stunden analoge Marktuhr GMT(UTC) - angezeigt im Hintergrund. Die Uhr zeigt die Greenwich Mean Time und zeigt den Status der wichtigsten Aktienmärkte entsprechend ihren Öffnungszeiten.