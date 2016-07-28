Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bollinger_Squeeze_v9_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 820
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Bollinger_Squeeze_v9 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die Bollinger_Squeeze_v9.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der Bollinger_Squeeze_v9 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13252
Exp_ColorZerolagRSIOSMA
Der Exp_ColorZerolagRSIOSMA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des ColorZerolagRSIOSMA Histogramms.BollingerBands_b_HTF
Der BollingerBands_b Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Keltner Channel
Der Indikator zeigt den Keltner Channel am Chart.Time Price Scale Enables Disables
Dieses Skript steuert die Anzeige der Zeit- und Preisskala für alle offenen Charts oder nur für einen Chart.