CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_ColorZerolagRSIOSMA - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
698
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
colorzerolagrsiosma.mq5 (9.46 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolagrsiosma.mq5 (6.99 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Exp_ColorZerolagRSIOSMA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des ColorZerolagRSIOSMA Histogramms. Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn sich die Richtung des Oszillators ändert.

Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei ColorZerolagRSIOSMA.ex5. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Trade Beispiele am Chart

Abb.1. Trade Beispiele am Chart

Testergebnisse für 2014 für GBPJPY H4:

Abb.2. Chart mit Testergebnissen

Abb.2. Chart mit Testergebnissen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13239

BollingerBands_b_HTF BollingerBands_b_HTF

Der BollingerBands_b Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ColorZerolagRSIOSMA ColorZerolagRSIOSMA

Geglätteter ColorZerolagRSI Indikator, der Wert der Änderung wird als farbiges Histogramm dargestellt.

Bollinger_Squeeze_v9_HTF Bollinger_Squeeze_v9_HTF

Der Bollinger_Squeeze_v9 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Keltner Channel Keltner Channel

Der Indikator zeigt den Keltner Channel am Chart.