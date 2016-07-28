CodeBaseKategorien
ColorZerolagTriX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der ColorZerolagTriX Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die ColorZerolagTriX.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der ColorZerolagTriX_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13216

Exp_CenterOfGravityOSMA Exp_CenterOfGravityOSMA

Der Exp_CenterOfGravityOSMA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des CenterOfGravityOSMA Histogramms.

Exp_ColorZerolagTriX Exp_ColorZerolagTriX

Der Exp_ColorZerolagTriX Expert Advisor steigt in den Markt ein, wenn die Wolke des ColorZerolagTriX Indikators ihre Farbe ändert.

ColorZerolagTriXOSMA ColorZerolagTriXOSMA

Geglätteter ColorZerolagTriX Indikator, der Wert der Änderung wird als farbiges Histogramm dargestellt.

ColorZerolagTriXOSMA_HTF ColorZerolagTriXOSMA_HTF

Der ColorZerolagTriXOSMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.