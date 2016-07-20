und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Trade Statistics Panel - Indikator für den MetaTrader 5
Das Hauptprinzip des Indikator ist wie folgt — er zeigt drei Felder: "MagicNumber", Anfangs- und Enddatum. Sind diese Felder ausgefüllt, wird ein zusammenfassender Bericht der Handelssymbole, deren Handelsergebnisse in der Kontowährung und in Points je Zeile erstellt und anzeigt.
Die Points werden ohne Berücksichtigung der Positionsgröße berechnet.
Eine detaillierte Video-Beschreibung finden Sie auf der Webseite des Produkts: https://www.mql5.com/en/market/product/8076. Dieser Indikator enthält die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Datei außer dem Chart.
