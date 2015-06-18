CodeBaseРазделы
Панель Статистика трейдера - индикатор для MetaTrader 5

Суть индикатора следующая — на панели есть 3 поля: магик, начальная дата, конечная дата. После заполнения этих полей формируется агрегированный отчет, в строках отображается финансовый результат в валюте депозита и пунктах.

Пункты рассчитываются без учета размера позиций.

Panel

Полное детальное видео-описание на странице продукта https://www.mql5.com/ru/market/product/8076. Данный индикатор содержит все то же самое, что и в платной версии, только без графика.

