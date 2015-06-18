Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Панель Статистика трейдера - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3900
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Суть индикатора следующая — на панели есть 3 поля: магик, начальная дата, конечная дата. После заполнения этих полей формируется агрегированный отчет, в строках отображается финансовый результат в валюте депозита и пунктах.
Пункты рассчитываются без учета размера позиций.
Полное детальное видео-описание на странице продукта https://www.mql5.com/ru/market/product/8076. Данный индикатор содержит все то же самое, что и в платной версии, только без графика.
Эксперт Exp_ColorZerolagTriXOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы ColorZerolagTriXOSMA.ColorZerolagTriXOSMACandle
Индикатор ColorZerolagTriXOSMA в свечном виде.
Индикатор ColorZerolagTriXOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorZerolagRSI
Этот аналог осциллятора RSI формирует свои показания, используя пять индикаторов Relative Strength Index.