Der Expert Advisor auf Basis der Richtungswechsel des ColorZeroLAG_MA Indikators. Ein Handelssignal entsteht, wenn beim Schließen der aktuellen Bar sich die Richtung des Gleitenden Durchschnitts ändert.

Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierte Indikatordatei ColorZeroLAG_MA.ex5 für sein Funktionieren. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Beachten Sie, dass die Bibliothek TradeAlgorithms.mqh die Verwendung des Expert Advisors mit Broker erlaubt, die "nonzero spreads" anbieten und das Setzen von Stopp-Loss und Take-Profit zugleich mit der Positionseröffnung. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Testergebnisse für 2014 auf USDJPY H4:

Abb.2. Test-Ergebnisse

