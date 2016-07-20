und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_ColorZeroLAG_MA - Experte für den MetaTrader 5
- 935
-
Der Expert Advisor auf Basis der Richtungswechsel des ColorZeroLAG_MA Indikators. Ein Handelssignal entsteht, wenn beim Schließen der aktuellen Bar sich die Richtung des Gleitenden Durchschnitts ändert.
Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierte Indikatordatei ColorZeroLAG_MA.ex5 für sein Funktionieren. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Beachten Sie, dass die Bibliothek TradeAlgorithms.mqh die Verwendung des Expert Advisors mit Broker erlaubt, die "nonzero spreads" anbieten und das Setzen von Stopp-Loss und Take-Profit zugleich mit der Positionseröffnung. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.
Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1. Handelsbeispiele auf dem Chart
Testergebnisse für 2014 auf USDJPY H4:
Abb.2. Test-Ergebnisse
