und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorZerolagRVI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 733
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der ColorZerolagRVI Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die Indikatordatei ColorZerolagRVI.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der ColorZerolagRVI_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13187
Zeigt den aktuellen Gewinn und Verlust für alle Kerzen auf dem Chart.ColorZerolagStochs_HTF
Der ColorZerolagStochs Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.
Das Bedienfeld ermöglicht Ihnen, schnell die Effizienz Ihrer Handels-Strategie eines bestimmten Zeitraumes (der Vergangenheit) und die einer bestimmten magischen Zahl ("MagicNumber") zu beurteilen.ColorZeroLAG_MA_StDev
Der ColorZeroLAG_MA Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.