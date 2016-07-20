und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorZeroLAG_MA_StDev - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
MetaQuotes
Der ColorZeroLAG_MA Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.
Wenn die Standardabweichung des ColorZeroLAG_MA Indikators zwischen den Parameterwerten von dK1 und dK2 ist, erscheint ein kleiner farbiger Punkt auf dem gleitenden Durchschnitt. Seine Farbe entspricht der aktuellen Trendrichtung.
input double dK1=1.5; // Koeffizient für die Standardabweichung 1 input double dK2=2.5; // Koeffizient für die Standardabweichung 2
Wenn die Standardabweichung höher wird als der eingegebene Wert für dK2, steigt die Punktgröße. Somit erhalten wir 3 Stufen für die Trend-Stärke:
- Schwach — keine Punkte;
- Medium — kleine farbige Punkte;
- Stark — große farbige Punkte.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1. Der ColorZeroLAG_MA_StDev Indikator
Das Bedienfeld ermöglicht Ihnen, schnell die Effizienz Ihrer Handels-Strategie eines bestimmten Zeitraumes (der Vergangenheit) und die einer bestimmten magischen Zahl ("MagicNumber") zu beurteilen.ColorZerolagRVI_HTF
Der ColorZerolagRVI Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.
Der Expert Advisor auf Basis der Richtungswechsel des ColorZeroLAG_MA Indikators.Exp_ColorZerolagRVI
Der Expert Advisor Exp_ColorZerolagRVI auf Basis der Richtungswechsel des ColorZerolagRVI Indikators.