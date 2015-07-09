CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Trade Statistics Panel - indicador para MetaTrader 5

Serhiy Dotsenko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3184
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O principal princípio do indicador é o seguinte - há 3 campos no painel: número mágico, data de início, data de término. Quando estes campos são preenchidos, um relatório agregado é gerado com as linhas que mostram o resultado financeiro em depósito em moeda e pontos.

Os pontos são calculados sem considerar os tamanhos de posição.

Painel

Veja a descrição completa do vídeo na página do produto: https://www.mql5.com/pt/market/product/8076. Este indicador contém todos os recursos da versão paga, exceto o gráfico.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13190

ColorZerolagRVI_HTF ColorZerolagRVI_HTF

O indicador ColorZerolagRVI com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

GainLossInfo GainLossInfo

Mostra ganho e a perda atual para todos as velas do gráfico.

ColorZeroLAG_MA_StDev ColorZeroLAG_MA_StDev

O indicador ColorZeroLAG_MA com indicação da força da tendência adicional usando os pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

Exp_ColorZeroLAG_MA Exp_ColorZeroLAG_MA

Expert Advisor com base na mudança de direção do indicador ColorZeroLAG_MA.