Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Trade Statistics Panel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3184
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O principal princípio do indicador é o seguinte - há 3 campos no painel: número mágico, data de início, data de término. Quando estes campos são preenchidos, um relatório agregado é gerado com as linhas que mostram o resultado financeiro em depósito em moeda e pontos.
Os pontos são calculados sem considerar os tamanhos de posição.
Veja a descrição completa do vídeo na página do produto: https://www.mql5.com/pt/market/product/8076. Este indicador contém todos os recursos da versão paga, exceto o gráfico.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13190
O indicador ColorZerolagRVI com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.GainLossInfo
Mostra ganho e a perda atual para todos as velas do gráfico.
O indicador ColorZeroLAG_MA com indicação da força da tendência adicional usando os pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.Exp_ColorZeroLAG_MA
Expert Advisor com base na mudança de direção do indicador ColorZeroLAG_MA.