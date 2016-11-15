



指標の主な原理は次のようです。パネル上にはマジックナンバー、開始日、終了日の3つのフィールドがあります。これらのフィールドが記入されている場合、行がそれらの預金通貨やポイントでの財務結果を示す集計レポートが生成されます。

点は、ポジションサイズを考慮せずに計算されます。









製品ページ上のフルビデオの説明をご参照ください：https://www.mql5.com/en/market/product/8076この指標は、チャートを除いた有料版のすべての機能が含まれています。