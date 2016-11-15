無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
指標の主な原理は次のようです。パネル上にはマジックナンバー、開始日、終了日の3つのフィールドがあります。これらのフィールドが記入されている場合、行がそれらの預金通貨やポイントでの財務結果を示す集計レポートが生成されます。
点は、ポジションサイズを考慮せずに計算されます。
製品ページ上のフルビデオの説明をご参照ください：https://www.mql5.com/en/market/product/8076この指標は、チャートを除いた有料版のすべての機能が含まれています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13190
