取引統計パネル - MetaTrader 5のためのインディケータ

Serhiy Dotsenko
指標の主な原理は次のようです。パネル上にはマジックナンバー、開始日、終了日の3つのフィールドがあります。これらのフィールドが記入されている場合、行がそれらの預金通貨やポイントでの財務結果を示す集計レポートが生成されます。

点は、ポジションサイズを考慮せずに計算されます。


製品ページ上のフルビデオの説明をご参照ください：https://www.mql5.com/en/market/product/8076この指標は、チャートを除いた有料版のすべての機能が含まれています。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13190

