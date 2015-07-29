请观看如何免费下载自动交易
指标的主要原理如下 - 有面板上有 3 个字段：魔幻数，开始日期，结束日期。当填写这些字段后，就会生成汇总报告，每行显示的财务结果以存款货币和点数为单位。
点数的计算，不考虑仓位的大小。
参看产品页面的完整视频描述: https://www.mql5.com/zh/market/product/8076。该指标包含除图表之外的所有付费版本的功能。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13190
ColorZerolagRVI_HTF
此 ColorZerolagRVI 指标在输入参数中有时间帧选项。GainLossInfo
在图表上显示所有蜡烛条的当前收益和亏损。
ColorZeroLAG_MA_StDev
此 ColorZeroLAG_MA 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。Exp_ColorZeroLAG_MA
基于 ColorZeroLAG_MA 指标方向改变的 EA。