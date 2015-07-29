指标的主要原理如下 - 有面板上有 3 个字段：魔幻数，开始日期，结束日期。当填写这些字段后，就会生成汇总报告，每行显示的财务结果以存款货币和点数为单位。

点数的计算，不考虑仓位的大小。





参看产品页面的完整视频描述: https://www.mql5.com/zh/market/product/8076。该指标包含除图表之外的所有付费版本的功能。