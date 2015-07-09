CodeBaseSeções
ColorZerolagRVI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
795
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador ColorZerolagRVI com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

Este indicador requer o arquivo do indicador ColorZerolagRVI.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorZerolagRVI_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13187

