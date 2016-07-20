Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Der ColorZerolagStochs Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die Indikatordatei ColorZerolagStochs.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der ColorZerolagStochs_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13183
Dots
Der Indikator zeigt aktuelle Trendrichtung durch farbige Punkte auf dem Hauptchart.ColorZerolagRVI
Dieser analoge RVI Oszillator wird auf Basis von vier "Relative Vigor Index" Indikatoren berechnet.
GainLossInfo
Zeigt den aktuellen Gewinn und Verlust für alle Kerzen auf dem Chart.ColorZerolagRVI_HTF
Der ColorZerolagRVI Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.