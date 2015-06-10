CodeBaseРазделы
ColorZerolagRVI_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор ColorZerolagRVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorZerolagRVI.mq5.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagRVI_HTF

ColorZerolagStochs_HTF ColorZerolagStochs_HTF

Индикатор ColorZerolagStochs с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorZerolagRVI ColorZerolagRVI

Этот аналог осциллятора RVI формирует свои показания, используя четыре индикатора Relative Vigor Index.

ColorZeroLAG_MA_HTF ColorZeroLAG_MA_HTF

Индикатор ColorZeroLAG_MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorZeroLAG_MA_StDev ColorZeroLAG_MA_StDev

Индикатор ColorZeroLAG_MA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.