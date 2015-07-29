此 ColorZerolagStochs 指标在输入参数中有时间帧选项。

在图表上显示所有蜡烛条的当前收益和亏损。

该面板可令您快速评估在指定时间周期内（过去）和指定魔幻数的交易策略的绩效。

此 ColorZeroLAG_MA 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。