ColorZerolagRVI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
Description:
The ColorZerolagRVI indicator with the timeframe selection option available in the input parameters:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indicator chart period (timeframe)
This indicator requires ColorZerolagRVI.mq5 indicator file. Place it in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Image:
Fig.1. The ColorZerolagRVI_HTF indicator
