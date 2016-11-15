コードベースセクション
ColorZerolagRVI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Description:

The ColorZerolagRVI indicator with the timeframe selection option available in the input parameters:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indicator chart period (timeframe)

This indicator requires ColorZerolagRVI.mq5 indicator file. Place it in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Image:

Fig.1. The ColorZerolagRVI_HTF indicator

