Indikatoren

Chande_Momentum_Oscillator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
778
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Chande Momentum Oszillator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei Chande_Momentum_Oscillator.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Chande Momentum Oscillator_HTF Indikator

Abb.1. Der Chande_Momentum_Oscillator_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13030

