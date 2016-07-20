Der Chande Momentum Oszillator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt die Indikatordatei Chande_Momentum_Oscillator.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Chande_Momentum_Oscillator_HTF Indikator