Indikatoren

ChandeQStick_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
598
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
chandeqstick.mq5 (6.98 KB) ansehen
chandeqstick_htf.mq5 (8.15 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ChandeQStick Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei ChandeQStick.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der ChandeQStick_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13029

