RSI-Crossover_Alert - Indikator für den MetaTrader 5
Der einfachste Signal-Indikator mit den Möglichkeiten ein Alertfenster zu erzeugen, eine Mail zu senden und eine Nachricht auf ein Smartphone zu schicken. Die Signale des Indikator beruhen auf der Kreuzungen von zwei RSIs.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1000
