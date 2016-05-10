CodeBaseKategorien
Indikatoren

RSI-Crossover_Alert - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
2154
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
2016-05-10
Der einfachste Signal-Indikator mit den Möglichkeiten ein Alertfenster zu erzeugen, eine Mail zu senden und eine Nachricht auf ein Smartphone zu schicken. Die Signale des Indikator beruhen auf der Kreuzungen von zwei RSIs.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1000

