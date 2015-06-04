此 ColorHMA (赫尔移动平均线) 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

如果 ColorHMA 指标的标准方差介于 dK1 和 dK2 输入参数值之间, 则在均线上出现小彩色点。它的颜色与当前趋势方向对应。

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

如果标准方差高于 dK2 输入参数值, 则彩色点的尺寸放大。因此, 我们的到 3 级趋势强度指标:

弱 — 无点; 中 — 小彩色点; 强 — 达彩色点。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。

图例.1. ColorHMA_StDev 指标