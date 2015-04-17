Ставь лайки и следи за новостями
ColorHMA_StDev - индикатор для MetaTrader 5
- 2293
Индикатор ColorHMA (Hull Moving Average) с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Если стандартное отклонение индикатора ColorHMA находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dK2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.
input double dK1=1.5; // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра input double dK2=2.5; // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра
Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dK2, то размер цветной точки становится больше. Таким образом индикация силы тренда получается с тремя уровнями силы:
- Слабый - нет цветных точек;
- Средний - маленькие цветные точки;
- Сильный - большие цветные точки.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorHMA_StDev
