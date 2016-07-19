CodeBaseKategorien
Indikatoren

XCCX_StDev_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
695
(12)
Wirklicher Autor:

olegok83

Ein Signal-Indikator auf Basis des XCCX_StDev Indikators.

input Applied_Mode Mode=Mode_LevelsStDev_On; // Algorithmus Varianten

Je nach dem Wert des Eingabeparameters Mode, verwendet der Indikator eines von 5 Verfahren zur Bestimmung der Signale:

  1. Nur Level. Der Indikator bestimmt, wann der Originaloszillator XCCX die Überkauft- oder Überverkauft-Zonen, bestimmt durch die Eingabeparameter UpLevel und DnLevel.
  2. Nur Abweichung. Der Indikator erfasst die Momente, wenn die Abweichung die Werte der Grenzen, bestimmt durch den Eingabeparameter dK, überschreitet.
  3. Level plus Abweichung. In diesem Fall erscheint das Signal, wenn die Abweichung die Werte der Grenzen, bestimmt durch den Eingabeparameter dK, überschreitet und der Oszillator XCCX in der Überkauft- oder Überverkauft-Zone ist.
  4. Level plus Abweichung durch Trend. Dieser Algorithmus ist ähnlich zum Vorgänger, aber nur Aufwärtstrend-Signale in der Überkauft-Zone werden berücksichtigt und Abwärtstrend-Signale in der Überverkauft-Zone.
  5. Level plus Abweichung gegen den Trend. Der letzte Algorithmus ist ähnlich dem dritte Algorithmus, nur dass Abwärtstrend-Signale im der Überkauft-Zone berücksichtigt werden und Aufwärtstrend-Signale in der Überverkauft-Zone.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei XCCX_StDev.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der XCCX_StDev_Signal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12826

ColorJFatl_StDev ColorJFatl_StDev

Der ColorJFatl Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.

XXRSX_StDev XXRSX_StDev

Der XXRSX Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.

XXRSX_StDev_Signal XXRSX_StDev_Signal

Ein Signal-Indikator auf Basis des XXRSX_StDev Indikators.

Exp_ADXCrossing Exp_ADXCrossing

Ein Handelssystem, das den ADXCrossing Indikator verwendet.