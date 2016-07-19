CodeBaseKategorien
AdaptiveRVISign - Indikator für den MetaTrader 5

Originalautor:

Witold Wozniak

Eine Signal-Indikator basierend auf Haupt- und Signallinie des AdaptiveRVI Indikators

Der Indikator benötigt die Indikatordatei CyclePeriod.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der AdaptiveRVISign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12706

