Der NRatio_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des NRatioSign Indikators.

Der AdaptiveRVI Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

Eine Signal-Indikator basierend auf dem Kreuzen von Haupt- und Signallinie des AdaptiveCyberCycleSign Indikators

Der FiboBands Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.