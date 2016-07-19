CodeBaseKategorien
Force_DiverSign - Indikator für den MetaTrader 5

Ein Signal-Indikator, der die Divergenz zwischen zwei Force Index Oszillatoren basierend auf den Extrema der letzten 5 Bars verwendet.

Das Signal entsteht bei einer Divergenz zwischen den zwei Oszillatoren (schnell und langsam) und entsprechenden Kerzenmustern:

Abb. 1. Algorithmus der Signalerstellung

Abb. 2. Der Force_DiverSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12678

