WPR_DiverSign - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 782
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Originalautor:
olegok83
Ein Signal-Indikator, der die Divergenz zwischen zwei WPR Oszillatoren basierend auf den Extrema der letzten 5 Bars verwendet
Das Signal entsteht bei einer Divergenz zwischen den zwei Oszillatoren (schnell und langsam) und entsprechenden Kerzenmustern:
Abb. 1. Algorithmus der Signalerstellung
Abb. 2. Der WPR_DiverSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12677
