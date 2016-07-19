Originalautor:

olegok83

Ein Signal-Indikator, der die Divergenz zwischen zwei WPR Oszillatoren basierend auf den Extrema der letzten 5 Bars verwendet

Das Signal entsteht bei einer Divergenz zwischen den zwei Oszillatoren (schnell und langsam) und entsprechenden Kerzenmustern:

Abb. 1. Algorithmus der Signalerstellung

Abb. 2. Der WPR_DiverSign Indikator