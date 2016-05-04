Handelssystem das den UltraFatl Oszillator verwendet. Ein Signal um einen Trade auszuführen wird zum Schluss eines Balkens gebildet, wenn der Balken die Farbe von Rot- oder Grüntönen ändert. Ein Ausstieg aus einem Trade wird durch eine Pendingorder oder durch Änderung der Farbe des Indikator-Balkens ausgeführt.

Speichern Sie die compilierte UltraFatl.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnise für 20144 für USDCHF H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse