Dieser Set aus drei Indikatoren ist für eine bessere Arbeit mit dem Chart vorgesehen. Verwenden Sie diese Indikatoren statt der Standardoption "Gitter anzeigen" im Menü "Chart Eigenschaften". Eine Vorlage zum Herunterladen aller drei Indikatoren ist beigefügt. Besonders nützlich sind diese Indikatoren im manuellen Handel, wobei einige auch beim automatischen Handel verwendet werden können.



Die Grundidee beruht darauf, dass Menschen dazu tendieren, Ziele (TP und SL) neben runden Zahlen (50/100/500/1000 Punkte) oder Werten historischer Tiefs und Hochs zu setzen. Als Folge können diese Preis-Levels zu Unterstützungs- und Widerstandslinien werden. Diese Indikatoren zeigen ganz genau, wann der Preis maximal nah zu diesen Linien liegt.



Beim Laden von Indikatoren lassen Sie dem Terminal Zeit, historische Daten für den aktuellen Chart zu aktualisieren und neue Daten vom Monatscharts zu erhalten. Der Farbenset wurde für die Verwendung vor dem schwarzen Hintergrund optimiert.



ClearView_PricePointer: zeigt Bid/Ask Preise mit farbigen Alerts jede 500/1000 Pips, Tagestief und Tageshoch sowie historische Tiefs und Hochs. Preisformat: bid/ask/spread/tick-time

Eingabeparameter:

InpPrintHighLow=false; // Information über Hoch/Tief beim Laden des Indikators anzeigen

InpManualAbsHigh=0.0; // Historisches Hoch setzen (0=Monatschart verwenden)

InpManualAbsLow=0.0; // Historisches Tief setzen (0=Monatchart verwenden)

InpShowBidLine=true; // Bid-Linie anzeigen

InpShowAskLine=true; // Ask-Linie anzeigen

InpShowRayLeft=false; // Bid/Ask Linie nach links ausdehnen

InpPriceLineColor=C'14,72,131'; // Standardfarbe der Bid/Ask Linie

InpProximity_500_1000=55; // Wie viele Punkte davor über 500/1000-Punkte-fache Preise informieren

InpMarker_500_1000=C'139,18,139'; // Farbe der Markierung 500/1000

InpProximity_DailyHighLow=10; // Wie viele Punke davor über die Annäherung des Preises an Tagestief/Tageshoch informieren

InpMarker_DailyHighLow=DodgerBlue; // Farbe der Markierung von Tagestief/Tageshoch

InpProximity_ChartHighLow=55; // Wie viele Punkte davor über High/Low Levels auf dem Chart informieren

InpMarker_ChartHighLow=Gold; // Farbe von High/Low Levels auf dem Chart

InpProximity_AbsHighLow=55; // Wie viele Punkte davor über historische Hochs/Tiefs informieren

InpMarker_AbsHighLow=White; // Farbe historischer Hochs/Tiefs

InpShowBidAsk=true; // Bid/Ask Preise anzeigen

InpBidAskColor=DodgerBlue; // Farbe von Bid/Ask Preisen

InpLastDigitkColor=DimGray; // Farbe der letzten Ziffer

InpChangeLastDigitColor=false; // Die letzte Ziffer mit einer anderen Farbe hervorheben

InpBidAskSeparator="/"; // Trennzeichen Bid/Ask

InpSeparatorColor=DimGray; // Farbe des Trennzeichens Bid/Ask

InpShowClock=true; // Zeit des letzten Ticks anzeigen

InpTimeColor=DimGray; // Farbe der Zeit

InpBaseCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ecke, in welcher Bid/Ask und Zeit angezeigt werden

InpDrawAsBackground=false; // Objekte im Hintergrund zeichnen

InpWindowIdx=0; // Unterfenster für Bid/Ask und Zeit (0=Hauptfenster)

Hinweis: Bei der Verwendung von ClearView_PricePointer den Chart am besten nach links verschieben (die Option "Chart verschieben" aktivieren).



ClearView_RoundNumberMarker: zeichnet horizontale Linien jede 50/100/500/1000 Punkte auf den historischen Hochs/Tiefs auf dem Chart.

Eingabeparameter:

InpPrintHighLow=false; // Information über Hoch/Tief beim Laden des Indikators anzeigen

InpManualAbsHigh=0.0; // Historisches Hoch (0=Monatschart verwenden)

InpManualAbsLow=0.0; // Historisches Tief (0=Monatschart verwenden)

InpResetDelayTime=PERIOD_D1; // Periode der Aktualisierung von Hoch/Tief

InpUseBrightColors=true; // Grelle Farben verwenden

InpDrawAsBackground=true; // Linien vor dem Hintergrund zeichnen

InpMaxTF_1000=PERIOD_MN1; // Linien jede 1000 Punkte bis zur Timeframe anzeigen

InpMarker_1000=C'70,10,70'; // Farbe der Linien von 1000 Punkten

InpMarker_1000_Brt=C'140,20,140'; // Farbe der Linien von 1000 Punkten (grell)

InpMaxTF_500=PERIOD_D1; // Linien jede 500 Punkte bis zur Timeframe anezeigen

InpMarker_500=C'70,10,70'; // Farbe der Linien von 500 Punkten

InpMarker_500_Brt=C'140,20,140'; // Farbe der Linien von 500 Punkten (grell)

InpMaxTF_100=PERIOD_H4; // Linien jede 100 Punkte bis zur Timeframe anzeigen

InpMarker_100=C'8,45,8'; // Farbe der Linien von 100 Punkten

InpMarker_100_Brt=C'16,90,16'; // Farbe der Linien von 100 Punkten (grell)

InpMaxTF_50=PERIOD_H1; // Linien jede 50 Punkte bis zur Timeframe anzeigen

InpMarker_50=C'0,25,50'; // Farbe der Linien von 50 Punkten

InpMarker_50_Brt=C'0,50,100'; // Farbe der Linien von 50 Punkten (grell)

InpMarker_ChartHigh=C'125,105,0'; // Farbe des höchsten Preises des Charts

InpMarker_ChartHigh_Brt=C'250,210,0'; // Farbe des höchsten Preises des Charts (grell)

InpMarker_ChartLow=C'125,105,0'; // Farbe des niedrigsten Preises des Charts

InpMarker_ChartLow_Brt=C'250,210,0'; // Farbe des niedrigsten Preises des Charts (grell)

InpMarker_AbsHigh=C'127,127,127'; // Farbe historischen Hochs

InpMarker_AbsHigh_Brt=White; // Farbe historischen Hochs (grell)

InpMarker_AbsLow=C'127,127,127'; // Farbe historischen Tiefs

InpMarker_AbsLow_Brt=White; // Farbe historischen Tiefs (grell)

ClearView_PeriodSeparator: trennt Perioden und markiert Tage, Wochen, Monate und Handelszeiten nach vorgegebenen Beginn/Ende.



Eingabeparameter:



InpMaxBars=2500; // Anzahl an Balken, für welche Trennlinien angezeigt werden (0=ALL)

InpUseBrightColors=true; // Grelle Farben verwenden

InpDrawAsBackground=true; // Linien als Hintergrund zeichnen

InpShowSessionSeparator=true; // Trennlinien von Handelszeiten anzeigen (Beginn/Ende)

InpMaxTF_Session=PERIOD_M30; // Trennlinien von Handelszeiten bis zur Timeframe anzeigen

InpSessionStartTime=9; // Beginn der Handelszeit - Stunde (0-23)

InpShiftStartMins=0; // Beginn der Handelszeit - Minuten

InpSessionEndTime=18; // Ende der Handelszeit - Stunde (0-23)

InpShiftEndMins=0; // Ende der Handelszeit - Minuten

InpSessionStartColor=C'10,50,10'; // Farbe, mit welcher der Beginn der Handelszeit markiert wird

InpSessionStartColorBright=C'20,100,20'; // Farbe, mit welcher der Beginn der Handelszeit markiert wird (grell)

InpSessionEndColor=C'50,10,10'; // Farbe, mit welcher das Ende der Handelszeit markiert wird

InpSessionEndColorBright=C'100,20,20'; // Farbe, mit welcher das Ende der Handelszeit markiert wird (grell)

InpShowDailySeparator=true; // Trennlinien zwischen Tagen anzeigen

InpMaxTF_Daily=PERIOD_H4; // Tagestrennlinie bis zu dieser Timeframe anzeigen

InpDailyColor=C'0,33,66'; // Farbe, mit welcher der Beginn eines neuen Tages markiert wird

InpDailyColorBright=C'0,66,132'; // Farbe, mit welcher der Beginn eines neuen Tages markiert wird (grell)

InpShowWeeklySeparator=true; // Trennlinien für Wochen anzeigen

InpMaxTF_Weekly=PERIOD_H12; // Trennlinien für Wochen bis zu dieser Timeframe anzeigen

InpWeeklyColor=C'66,0,66'; // Farbe des Beginns einer neuen Woche

InpWeeklyColorBright=C'132,0,132'; // Farbe des Beginns einer neuen Woche (grell)

InpShowMonthlySeparator=true; // Trennlinien zwischen Monaten anzeigen

InpMaxTF_Monthly=PERIOD_D1; // Trennlinien bis zu dieser Timeframe anzeigen

InpMonthlyColor=C'66,66,0'; // Farbe des Beginns eines neuen Monats

InpMonthlyColorBright=C'132,132,0'; // Farbe des Beginns eines neuen Monats (grell)

InpShowYearlySeparator=true; // Trennlinien zwischen Jahren anzeigen

InpYearlyColor=C'66,33,0'; // Farbe des Beginns eines neues Jahres

InpYearlyColorBright=C'132,66,0'; // Farbe des Beginns eines neues Jahres (grell)

ClearView_ChartTemplate: eine Vorlage zum Herunterladen der oben beschriebenen Indikatoren.

NOTE: Die Vorlage sucht nach Indikatoren im Standardordner /MQL5/Indicators



Abbildungen:

Unten finden Sie Abbildungen, die die Arbeit der Indikatoren veranschaulichen (die Farben können sich unterscheiden, denn sie wurden für den schwarzen Hintergrund optimiert).



ClearView_PricePointer>











ClearView_RoundNumberMarker











ClearView_PeriodSeparator









