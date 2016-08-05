und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieser Set aus drei Indikatoren ist für eine bessere Arbeit mit dem Chart vorgesehen. Verwenden Sie diese Indikatoren statt der Standardoption "Gitter anzeigen" im Menü "Chart Eigenschaften". Eine Vorlage zum Herunterladen aller drei Indikatoren ist beigefügt. Besonders nützlich sind diese Indikatoren im manuellen Handel, wobei einige auch beim automatischen Handel verwendet werden können.
Die Grundidee beruht darauf, dass Menschen dazu tendieren, Ziele (TP und SL) neben runden Zahlen (50/100/500/1000 Punkte) oder Werten historischer Tiefs und Hochs zu setzen. Als Folge können diese Preis-Levels zu Unterstützungs- und Widerstandslinien werden. Diese Indikatoren zeigen ganz genau, wann der Preis maximal nah zu diesen Linien liegt.
Beim Laden von Indikatoren lassen Sie dem Terminal Zeit, historische Daten für den aktuellen Chart zu aktualisieren und neue Daten vom Monatscharts zu erhalten. Der Farbenset wurde für die Verwendung vor dem schwarzen Hintergrund optimiert.
ClearView_PricePointer: zeigt Bid/Ask Preise mit farbigen Alerts jede 500/1000 Pips, Tagestief und Tageshoch sowie historische Tiefs und Hochs. Preisformat: bid/ask/spread/tick-time
Eingabeparameter:
- InpPrintHighLow=false; // Information über Hoch/Tief beim Laden des Indikators anzeigen
- InpManualAbsHigh=0.0; // Historisches Hoch setzen (0=Monatschart verwenden)
- InpManualAbsLow=0.0; // Historisches Tief setzen (0=Monatchart verwenden)
- InpShowBidLine=true; // Bid-Linie anzeigen
- InpShowAskLine=true; // Ask-Linie anzeigen
- InpShowRayLeft=false; // Bid/Ask Linie nach links ausdehnen
- InpPriceLineColor=C'14,72,131'; // Standardfarbe der Bid/Ask Linie
- InpProximity_500_1000=55; // Wie viele Punkte davor über 500/1000-Punkte-fache Preise informieren
- InpMarker_500_1000=C'139,18,139'; // Farbe der Markierung 500/1000
- InpProximity_DailyHighLow=10; // Wie viele Punke davor über die Annäherung des Preises an Tagestief/Tageshoch informieren
- InpMarker_DailyHighLow=DodgerBlue; // Farbe der Markierung von Tagestief/Tageshoch
- InpProximity_ChartHighLow=55; // Wie viele Punkte davor über High/Low Levels auf dem Chart informieren
- InpMarker_ChartHighLow=Gold; // Farbe von High/Low Levels auf dem Chart
- InpProximity_AbsHighLow=55; // Wie viele Punkte davor über historische Hochs/Tiefs informieren
- InpMarker_AbsHighLow=White; // Farbe historischer Hochs/Tiefs
- InpShowBidAsk=true; // Bid/Ask Preise anzeigen
- InpBidAskColor=DodgerBlue; // Farbe von Bid/Ask Preisen
- InpLastDigitkColor=DimGray; // Farbe der letzten Ziffer
- InpChangeLastDigitColor=false; // Die letzte Ziffer mit einer anderen Farbe hervorheben
- InpBidAskSeparator="/"; // Trennzeichen Bid/Ask
- InpSeparatorColor=DimGray; // Farbe des Trennzeichens Bid/Ask
- InpShowClock=true; // Zeit des letzten Ticks anzeigen
- InpTimeColor=DimGray; // Farbe der Zeit
- InpBaseCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ecke, in welcher Bid/Ask und Zeit angezeigt werden
- InpDrawAsBackground=false; // Objekte im Hintergrund zeichnen
- InpWindowIdx=0; // Unterfenster für Bid/Ask und Zeit (0=Hauptfenster)
- Hinweis: Bei der Verwendung von ClearView_PricePointer den Chart am besten nach links verschieben (die Option "Chart verschieben" aktivieren).
ClearView_RoundNumberMarker: zeichnet horizontale Linien jede 50/100/500/1000 Punkte auf den historischen Hochs/Tiefs auf dem Chart.
Eingabeparameter:
- InpPrintHighLow=false; // Information über Hoch/Tief beim Laden des Indikators anzeigen
- InpManualAbsHigh=0.0; // Historisches Hoch (0=Monatschart verwenden)
- InpManualAbsLow=0.0; // Historisches Tief (0=Monatschart verwenden)
- InpResetDelayTime=PERIOD_D1; // Periode der Aktualisierung von Hoch/Tief
- InpUseBrightColors=true; // Grelle Farben verwenden
- InpDrawAsBackground=true; // Linien vor dem Hintergrund zeichnen
- InpMaxTF_1000=PERIOD_MN1; // Linien jede 1000 Punkte bis zur Timeframe anzeigen
- InpMarker_1000=C'70,10,70'; // Farbe der Linien von 1000 Punkten
- InpMarker_1000_Brt=C'140,20,140'; // Farbe der Linien von 1000 Punkten (grell)
- InpMaxTF_500=PERIOD_D1; // Linien jede 500 Punkte bis zur Timeframe anezeigen
- InpMarker_500=C'70,10,70'; // Farbe der Linien von 500 Punkten
- InpMarker_500_Brt=C'140,20,140'; // Farbe der Linien von 500 Punkten (grell)
- InpMaxTF_100=PERIOD_H4; // Linien jede 100 Punkte bis zur Timeframe anzeigen
- InpMarker_100=C'8,45,8'; // Farbe der Linien von 100 Punkten
- InpMarker_100_Brt=C'16,90,16'; // Farbe der Linien von 100 Punkten (grell)
- InpMaxTF_50=PERIOD_H1; // Linien jede 50 Punkte bis zur Timeframe anzeigen
- InpMarker_50=C'0,25,50'; // Farbe der Linien von 50 Punkten
- InpMarker_50_Brt=C'0,50,100'; // Farbe der Linien von 50 Punkten (grell)
- InpMarker_ChartHigh=C'125,105,0'; // Farbe des höchsten Preises des Charts
- InpMarker_ChartHigh_Brt=C'250,210,0'; // Farbe des höchsten Preises des Charts (grell)
- InpMarker_ChartLow=C'125,105,0'; // Farbe des niedrigsten Preises des Charts
- InpMarker_ChartLow_Brt=C'250,210,0'; // Farbe des niedrigsten Preises des Charts (grell)
- InpMarker_AbsHigh=C'127,127,127'; // Farbe historischen Hochs
- InpMarker_AbsHigh_Brt=White; // Farbe historischen Hochs (grell)
- InpMarker_AbsLow=C'127,127,127'; // Farbe historischen Tiefs
- InpMarker_AbsLow_Brt=White; // Farbe historischen Tiefs (grell)
ClearView_PeriodSeparator: trennt Perioden und markiert Tage, Wochen, Monate und Handelszeiten nach vorgegebenen Beginn/Ende.
Eingabeparameter:
- InpMaxBars=2500; // Anzahl an Balken, für welche Trennlinien angezeigt werden (0=ALL)
- InpUseBrightColors=true; // Grelle Farben verwenden
- InpDrawAsBackground=true; // Linien als Hintergrund zeichnen
- InpShowSessionSeparator=true; // Trennlinien von Handelszeiten anzeigen (Beginn/Ende)
- InpMaxTF_Session=PERIOD_M30; // Trennlinien von Handelszeiten bis zur Timeframe anzeigen
- InpSessionStartTime=9; // Beginn der Handelszeit - Stunde (0-23)
- InpShiftStartMins=0; // Beginn der Handelszeit - Minuten
- InpSessionEndTime=18; // Ende der Handelszeit - Stunde (0-23)
- InpShiftEndMins=0; // Ende der Handelszeit - Minuten
- InpSessionStartColor=C'10,50,10'; // Farbe, mit welcher der Beginn der Handelszeit markiert wird
- InpSessionStartColorBright=C'20,100,20'; // Farbe, mit welcher der Beginn der Handelszeit markiert wird (grell)
- InpSessionEndColor=C'50,10,10'; // Farbe, mit welcher das Ende der Handelszeit markiert wird
- InpSessionEndColorBright=C'100,20,20'; // Farbe, mit welcher das Ende der Handelszeit markiert wird (grell)
- InpShowDailySeparator=true; // Trennlinien zwischen Tagen anzeigen
- InpMaxTF_Daily=PERIOD_H4; // Tagestrennlinie bis zu dieser Timeframe anzeigen
- InpDailyColor=C'0,33,66'; // Farbe, mit welcher der Beginn eines neuen Tages markiert wird
- InpDailyColorBright=C'0,66,132'; // Farbe, mit welcher der Beginn eines neuen Tages markiert wird (grell)
- InpShowWeeklySeparator=true; // Trennlinien für Wochen anzeigen
- InpMaxTF_Weekly=PERIOD_H12; // Trennlinien für Wochen bis zu dieser Timeframe anzeigen
- InpWeeklyColor=C'66,0,66'; // Farbe des Beginns einer neuen Woche
- InpWeeklyColorBright=C'132,0,132'; // Farbe des Beginns einer neuen Woche (grell)
- InpShowMonthlySeparator=true; // Trennlinien zwischen Monaten anzeigen
- InpMaxTF_Monthly=PERIOD_D1; // Trennlinien bis zu dieser Timeframe anzeigen
- InpMonthlyColor=C'66,66,0'; // Farbe des Beginns eines neuen Monats
- InpMonthlyColorBright=C'132,132,0'; // Farbe des Beginns eines neuen Monats (grell)
- InpShowYearlySeparator=true; // Trennlinien zwischen Jahren anzeigen
- InpYearlyColor=C'66,33,0'; // Farbe des Beginns eines neues Jahres
- InpYearlyColorBright=C'132,66,0'; // Farbe des Beginns eines neues Jahres (grell)
ClearView_ChartTemplate: eine Vorlage zum Herunterladen der oben beschriebenen Indikatoren.
- NOTE: Die Vorlage sucht nach Indikatoren im Standardordner /MQL5/Indicators
Abbildungen:
Unten finden Sie Abbildungen, die die Arbeit der Indikatoren veranschaulichen (die Farben können sich unterscheiden, denn sie wurden für den schwarzen Hintergrund optimiert).
ClearView_PricePointer>
ClearView_RoundNumberMarker
ClearView_PeriodSeparator
