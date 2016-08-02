CodeBaseKategorien
HLR_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der HLR_HTF_Signal Indikator zeigt eine Trendrichtung oder eine Signal das vom HLRSign Indikator beim gewählten Balken als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung generiert wurde. Er löst auch Benachrichtungen aus und spielt Audiosignale ab.

Wenn der Trend im ausgewählten Balkens weitergeht, zeigt das Symbol einen Pfeil nach rechts. Seine Farbe korrespondiert mit der Trendrichtung. Wenn sich der Trend für den gewählten Balken ändert, benachrichtigt einen der Indikator durch einen diagonalen Pfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondierend mit der Traderichtung.

Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:

  1. Die HLRSign Eingabeparameter:
    input string Symbol_="";                              // Finanzinstrument
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;             // Indikator TimeFrame für Berechnung
input Alg_Method Mode=MODE_IN;                        // Ausbruch Algorithmus
input uint HLR_Range=40;                              // Indikator Mittelungsperiode
input uint HLR_UpLevel=80;                            // Überkauftlevel
input uint HLR_DnLevel=20;                            // Überverkauftlevel
  2. Die Eingabeparameter des HLR_HTF_Signal, die für die Visualisierung des Indikators benötigt werden:
    //---- Indikator Visualisierungseinstellungen
input uint SignalBar=0;                                // Balkennummer um ein Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indikator Labelname
input color UpSymol_Color=Lime;                       // Aufwärtstrend Symbol Farbe
input color DnSymol_Color=Magenta;                    // Abwärtstrend Symbol  Farbe
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Indikatorname Farbe
input uint Symbols_Size=60;                            // Signal Symbolgröße
input uint Font_Size=10;                                // Schriftgröße des Indikatornamen
input int X_1=5;                                       // Horizontaler Offset des Namen
input int Y_1=-15;                                     // Vertikaler Offset des Namen
input bool ShowIndName=true;                           // Anzeige des Indikatornamen
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Die Ecke, in der das Symbol angezeigt werden soll
input uint X_=0;                                       // Horizontale Verschiebung
input uint Y_=20;                                      // Vertikale Verschiebung
  3. Die HLR_HTF_Signal Indikator Eingabeparameter, die für die Auslösung von Benachrichtigungen und Audiosignalen benötigt werden:
    //---- Benachrichtigungseinstellungen
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Option für Auslöung der Indikation
input uint AlertCount=0;                     // Anzahl von Benachrichtigungen

Falls mehrere HLR_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.

Der Indikator braucht die compilierte HLRSign.mq5 Datei Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abb. 1. Der HLR_HTF_Signal Indikator. Ein Signal für eine Trendfortsetzung

Abb. 2. Der HLR_HTF_Signal Indikator. Ein Signal für einen Trade

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12574

