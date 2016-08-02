und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
GARCH - Indikator für den MetaTrader 5
Original Autor:
Andres Barale Sarti
Ein Fraktal Volatilitäts Indikator basierend auf dem GARCH Modell von Tim Bollerslev. Das ARMA und ARCH Modell kann helfen Vorhersagen zu verstehen.
Der Indikator geht nach oben, wenn die Volatilität hoch ist. Er kann auch Änderungen in der Volatilität vorhersagen. Der Indikator zeigt fast immer hohe Werte an, wenn ein Trend vorliegt. Vorschläge zur Verbesserung des Indikators sind willkommen.
Abb. 1. Der GARCH Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12567
