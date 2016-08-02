CodeBaseKategorien
GARCH - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
garch.mq5 (5.29 KB) ansehen
Original Autor:

Andres Barale Sarti

Ein Fraktal Volatilitäts Indikator basierend auf dem GARCH Modell von Tim Bollerslev. Das ARMA und ARCH Modell kann helfen Vorhersagen zu verstehen.

Der Indikator geht nach oben, wenn die Volatilität hoch ist. Er kann auch Änderungen in der Volatilität vorhersagen. Der Indikator zeigt fast immer hohe Werte an, wenn ein Trend vorliegt. Vorschläge zur Verbesserung des Indikators sind willkommen.

Abb. 1. Der GARCH Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12567

