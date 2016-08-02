CodeBaseKategorien
Indikatoren

MAMASign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
748
(12)
mamasign.mq5 (13.27 KB) ansehen
Ein Signalindikator der einen Algorithmus basierend auf der Kreuzung von gleitenden Durchschnitten des MAMA Indikators verwendet.

Abb. 1. Der MAMASign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12562

