OzymandiasSign - Indikator für den MetaTrader 5
- 741
Original Autor:
GoldnMoney
Ein Signalindikator der einen Algorithmus basierend auf der Kreuzung von gleitenden Durchschnitten des Ozymandias Indikators verwendet.
Abb. 1. Der OzymandiasSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12563
Ein Signalindikator der einen Algorithmus basierend auf der Kreuzung von gleitenden Durchschnitten des MAMA Indikators verwendet.LeadingSign
Ein Signalindikator der einen Algorithmus basierend auf Kreuzung von gleitenden Durchschnitten des Leading Indikators verwendet.
Der Ozymandias_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und das Signal basierend auf dem OzymandiasSign Indikator.MAMA_HTF_Signal
Der MAMA_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und das Signal basierend auf dem MAMASign Indikator.