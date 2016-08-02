CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_Leading - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
687
(15)
Handelssystem das den Leading Indikator verwendet.

Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn es zu einer Kreuzung der Indikatorlinien kommt.

Kopieren Sie die compilierte Leading.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: TradeAlgorithms.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2014 für USDJPY H4:

Abb. 2. Chart mit Testergebnissen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12560

