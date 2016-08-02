CodeBaseKategorien
TrendlessAG - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Original Autor:

Barmaley

Ein trendloser Indikator (Oszillator).

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 20.02.2012.

Abb. 1. Der TrendlessAG Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12535

Trinity-Impulse_HTF Trinity-Impulse_HTF

Der Trinity-Impulse Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

RangeExpansionIndex_HTF RangeExpansionIndex_HTF

Range Expansion Index (REI) ist ein relativer Oszillator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

WASD_FR WASD_FR

Fraktale werden aus 3 vorherigen Balken generiert (ohne Neuzeichnen weil der aktuelle Balken nicht in die Berechnung mit einbezogen wird).

Ozymandias_v2 Ozymandias_v2

Eine Modifikation des populären Ozymandias Indikators.