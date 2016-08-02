CodeBaseKategorien
Trinity-Impulse_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Trinity-Impulse Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Indikator benötigt die Trinity-Impulse.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb. 1. Der Trinity-Impulse_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12533

RangeExpansionIndex_HTF RangeExpansionIndex_HTF

Range Expansion Index (REI) ist ein relativer Oszillator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Negative_Volume_Index_HTF Negative_Volume_Index_HTF

Der Negative Volume Index (NVI) mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

TrendlessAG TrendlessAG

Ein trendloser Indikator (Oszillator).

WASD_FR WASD_FR

Fraktale werden aus 3 vorherigen Balken generiert (ohne Neuzeichnen weil der aktuelle Balken nicht in die Berechnung mit einbezogen wird).