Range Expansion Index - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 3682
Реальный автор:
Earnforex
Range Expansion Index (REI) - относительный осциллятор, который измеряет скорость изменения цены и сигнализирует о состояниях перекупленности/перепроданности, если цена демонстрирует слабость или силу. Он был разработан Томом ДеМарком и описан в книге "Технический анализ - новая наука".
Значения индикатора меняются от -100 до +100. REI - улучшенный осциллятор, так как он пытается оставаться нейтральным при боковом тренде и показывает сигналы только в случаях, когда была достигнута значительная вершина или дно.
Входные параметры:
- REI_Period (по умолчанию = 8) - период индикатора. С увеличением его значения количество сигналов уменьшится, но увеличится их точность. При уменьшении - наоборот, количество сигналов возрастет, точность снизится.
Том ДеМарк предлагает использовать период, по умолчанию равный 8. Когда цена поднимается выше уровня 60 и затем опускается ниже него, можно продавать. Когда цена падает ниже -60 и затем поднимается выше этого уровня, можно покупать.
