CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Range Expansion Index - индикатор для MetaTrader 5

Earnforex | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3682
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Earnforex

Range Expansion Index (REI) - относительный осциллятор, который измеряет скорость изменения цены и сигнализирует о состояниях перекупленности/перепроданности, если цена демонстрирует слабость или силу.  Он был разработан Томом ДеМарком и описан в книге "Технический анализ - новая наука".

Значения индикатора меняются от -100 до +100. REI - улучшенный осциллятор, так как он пытается оставаться нейтральным при боковом тренде и показывает сигналы только в случаях, когда  была достигнута значительная вершина или дно.

Входные параметры:

  • REI_Period (по умолчанию = 8) - период индикатора. С увеличением его значения количество сигналов уменьшится, но увеличится их точность. При уменьшении - наоборот, количество сигналов возрастет, точность снизится.

Том ДеМарк предлагает использовать период, по умолчанию равный 8. Когда цена поднимается выше уровня 60 и затем опускается ниже него, можно продавать. Когда цена падает ниже -60 и затем поднимается выше этого уровня, можно покупать.

Технический индикатор Range Expansion Index (REI)

CCalendarInputBox CCalendarInputBox

Новый элемент управления CCalendarInputBox библиотеки IncGUI предназначен для ввода даты и/или времени.

Индекс колебаний (Swing Index) Индекс колебаний (Swing Index)

Индекс колебаний (Swing Index) представляет собой математическое выражение активности операций за последние два бара.

yEffekt yEffekt

Индикатор точек возможных разворотов тренда.

Instantaneous Trendline Instantaneous Trendline

Индикатор Instantaneous Trendline показывает сигналы на покупку и продажу при пересечении скользящих средних.