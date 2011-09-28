Реальный автор:

Earnforex

Range Expansion Index (REI) - относительный осциллятор, который измеряет скорость изменения цены и сигнализирует о состояниях перекупленности/перепроданности, если цена демонстрирует слабость или силу. Он был разработан Томом ДеМарком и описан в книге "Технический анализ - новая наука".



Значения индикатора меняются от -100 до +100. REI - улучшенный осциллятор, так как он пытается оставаться нейтральным при боковом тренде и показывает сигналы только в случаях, когда была достигнута значительная вершина или дно.

Входные параметры:

REI_Period (по умолчанию = 8) - период индикатора. С увеличением его значения количество сигналов уменьшится, но увеличится их точность. При уменьшении - наоборот, количество сигналов возрастет, точность снизится.

Том ДеМарк предлагает использовать период, по умолчанию равный 8. Когда цена поднимается выше уровня 60 и затем опускается ниже него, можно продавать. Когда цена падает ниже -60 и затем поднимается выше этого уровня, можно покупать.



