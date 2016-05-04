Der echte Autor:

Svinozavr

Der _MACD_Xtr Indikator unterscheidet sich vom MACD durch adaptierte überkauft/überverkauft Zonen (rote und grüne Linien) und auch Farbe der Balken im Histogramm in korrespondierenden Farben, wenn der MACD in dieser Zonen eintritt.

Für gewöhnlich wird der Indikator selbst verwendet um den Indikator als Regulator zu adaptieren. Wenn zum Beispiel der Bereich des MACD vergrößert wird, werden korrespondierende überkauft/überverkauft Zonenlevel vergrößert. Das Problem eines solchen Ansatzes ist die Phasenverzögerung. D.h. zuerst zeigt der Indikator diese überkauft oder überverkauft Zonen und nur mit der Verzögerung der Glättung werden die Zonen auf einen neuen Level verschoben. Als Ergebenis wird das Extremum ganz am Anfang der Bewegung angezeigt, die Bedeutung einer solchen Adaptierung gilt nur für nachfolgende Extrema. Und wenn diese V-/\-Form haben, warum nicht W-M? Und es ist nicht erwünscht Profit beim ersten Extremum zu verlieren.



Was ist die Lösung? Mangels einer Zeitmachine ist es vernünftig die Volatilität mit einer kürzeren Periode als die des adaptiven Indikators selbst zu verwenden. In diesem Fall können sie der Bewegung des Indikators "zuvorkommen", indem Sie die Levels von PC / PP verschieben, bevor die Bewegung beginnt. Aber hier liegt die Komplexität in der Verwendung von zwei abscheulichen Bedingungen für die Steuerung des Signals. Einerseits kann es nicht geglättet sein, damit keine Phasenverzögerung eintritt wenn die Volatilität steigt, andererseits ist es notwendig den erreichten Level beizubehalten und das Rauschen der Volatilität wegzufiltern.



Um dieses Problem zu lösen verwenden Sie eine Filterung mit getrennter Glättung und Dämpfung, das Prinzip dafür wird hier beschrieben. In diesem Fall benötigen Sie nur die Dämpfungsfilterung die Filterung des eigentlichen Signal ist nicht notwendig. (Es ist besser die Volatilität der Periode selbst zu erhöhen.)

Indikator Eingabeparameter:



input int FastMA= 12 ; input int SlowMA= 26 ; input AlgMode Source=ATR; input uint SourcePeriod= 22 ; input uint FrontPeriod= 1 ; input uint BackPeriod= 444 ; input double xVolatility= 0.5 ; input uint Sens= 0 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input int Shift= 0 ;

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.02.2010.

Abb.1 Der MACD_Xtr Indikator.