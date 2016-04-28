Die COsMAOnArray Klasse wird zur Berechnung des OsMA (Moving Average of Oscillator) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet.

Verwendung:



Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen:

int aFastPeriod - schnelle МА Periodenlänge

- schnelle МА Periodenlänge int aSlowPeriod - langsame МА Periodenlänge;

- langsame МА Periodenlänge; int aSignalPeriod - Periodenlänge der Signallinie;

- Periodenlänge der Signallinie; ENUM_MA_METHOD aFastMethod - Methode des schnellen МА;

- Methode des schnellen МА; ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - Periodenlänge des langsamen МА;

- Periodenlänge des langsamen МА; ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - Methode des für die Signallinie.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate(); const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate(); double aData[] - Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators; Doppel-aFastMA[] - Zwischenpuffer für den schnelle МА;

- Zwischenpuffer für den schnelle МА; Doppel-aSlowMA[] - Zwischenpuffer für langsamen МА;

- Zwischenpuffer für langsamen МА; double aMain[] - Puffer mit den Werten der Hauptlinie des MACD;

- Puffer mit den Werten der Hauptlinie des MACD; double aSignal[] - Puffer mit den Werten der Signallinie des MACD;

- Puffer mit den Werten der Signallinie des MACD; double aOsMA[] - der Puffer für die berechneten OsMA-Werte.

int BarsRequiredSignal() - liefert die minimale Anzahl der Bars für die Berechnung der Signallinie;

- liefert die minimale Anzahl der Bars für die Berechnung der Signallinie; string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

- liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette; string Names() - liefert den Namen des MA als Zeichenkette.

Zusätzliche Methoden:

Test_OsMAOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse COsMAOnArray anwendet. Die Datei IncOsMAOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).

Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren. Sie befindet sich hier.



