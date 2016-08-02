CodeBaseKategorien
Indikatoren

BvsB_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
bvsb.mq5 (7.82 KB) ansehen
bvsb_htf.mq5 (11.36 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der BvsB Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

Der BvsB Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte BvsB.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der BvsB_HTF Indikator

Abbildung 1. Der BvsB_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11416

