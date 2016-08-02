Der Indikator wurde entworfen um zu zeigen, wie sich die sieben Hauptwährungen (Majors) im Verhältnis zum US-Dollar entwickelt haben.

Der Exp_BvsB Expert Advisor basiert auf den Signalen des Trendindiators BvsB.

Das Exp_KaufWMAcross Handelssystem basiert auf der Änderung der Trendrichtung, die vom KaufWMAcross Indikator angezeigt wird.

Eine weitere Version des ZigZag mit einfachem Code der Gipfel korrekt feststellt.