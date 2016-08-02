Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Simple ZigZag - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 961
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Eine weitere Version des ZigZag mit einfachem Code der Gipfel korrekt feststellt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11419
Exp_KaufWMAcross
Das Exp_KaufWMAcross Handelssystem basiert auf der Änderung der Trendrichtung, die vom KaufWMAcross Indikator angezeigt wird.BvsB_HTF
Der BvsB Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Sacred Chao - Signale von "Trading Chaos: 2nd Edition"
Noch ein weiterer Chaos Indikator.Exp_SimpleBars
Der Exp_SimpleBars Expert Advisor basiert auf den Signalen des Trendindikators SimpleBars.