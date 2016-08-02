CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Simple ZigZag - Indikator für den MetaTrader 5

Andrey Litvichenko | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
961
Rating:
(42)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Eine weitere Version des ZigZag mit einfachem Code der Gipfel korrekt feststellt.

Ein einfacher ZigZag

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11419

Exp_KaufWMAcross Exp_KaufWMAcross

Das Exp_KaufWMAcross Handelssystem basiert auf der Änderung der Trendrichtung, die vom KaufWMAcross Indikator angezeigt wird.

BvsB_HTF BvsB_HTF

Der BvsB Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Sacred Chao - Signale von "Trading Chaos: 2nd Edition" Sacred Chao - Signale von "Trading Chaos: 2nd Edition"

Noch ein weiterer Chaos Indikator.

Exp_SimpleBars Exp_SimpleBars

Der Exp_SimpleBars Expert Advisor basiert auf den Signalen des Trendindikators SimpleBars.