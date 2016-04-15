und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Einführung
Seit 2008 verfügen die meisten Broker über veränderliche Spreads. In der Nacht sind die Spreads oft weiter. Weite Spreads entstehen auch während der Nachrichten.
Wenn der Spread zu groß wird, werden manche Handelssysteme unrentabel. Der Stopp-Level kann sich mehrmals erhöhen, das kann zu Fehlern eines Expert Advisors mit festen StopLoss und TakeProfit führen.
Der Strategie-Tester des MetaTrader 4 verwendet, die letztbekannten Werte des Spreads, Stopp-Levels und Freeze-Levels, das Ergebnis ist abhängig von diesen Werten. Der Strategy Tester von MetaTrader 5 verwendet historische Spreads, die Struktur der historischen Daten der Preise hat das entsprechende Feld.
Die spread_on_chart-Indikator zeigt folgende Werte auf dem Chart :
- spread (die Differenz zwischen dem aktuellen Ask und Bid);
- Stopp-Levels (die minimale Differenz vom aktuellen Preis für Stop-Loss und Take-Profit);
- Freeze-Level (die minimale Differenz für das Ändern der Werte offener Positionen).
Aktualisierungen bei jedem Tick.
Eingabe Parameter:
- Corner - Ecke des Chart für die Anzeige. Standardmäßig - in der linken oberen Ecke;
- XMargin, YMargin - horizontale und vertikale Abstände;
- Font, Color, Size - Schriftart, Schriftfarbe und Schriftgröße.
Datei-Liste:
- spread_on_chart.mq4 - (MetaTrader 4).
