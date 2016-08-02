CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

SignalsDemo - Experte für den MetaTrader 5

MetaQuotes | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
801
Rating:
(39)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Experts\SignalsDemo\
signalsdemodialog.mqh (24.4 KB) ansehen
signalsdemo.mq5 (2.13 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der SignalsDemo EA zeigt Operationen der Handelssignalmanagementfunktionen.

Der EA zeigt Informationen über verfügbare Handelssignal Features, erlaubt die Verwaltung deren Kopiereinstellungen und auch das abonnieren und kündigen von Signalen.

Melden Sie sich am Terminal an (geben Sie Login und Password in MQL5.community ein, indem Sie aus dem Hauptmenü den Punkt Dienst->Einstellungen aufrufen, Tab Community) und erlauben Sie das Ändern von Signaleinstellungen wenn der EA gestartet wird:

Abb. 1. Erlauben Sie die Veränderung von Signaleinstellungen in den Optionen des Expert Advisors

Abb.1 Signaleinstellungen wenn der EA gestartet wird

Beispiel für den EA für Handelssignale

Abb. 2. Handelssginalverwaltung in MetaTrader 5. Der SignalsDemo EA


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11408

Exp_BnB Exp_BnB

Der Exp_BnB Expert Advisor basiert auf den Signalen des Trendindikators BnB.

KaufWMAcross KaufWMAcross

Ein Signal Indikator der die Kreuzung von klassischen gleitenden Durchschnitten mit dem Kaufman's AMA Indikator verwendet.

QuotesDemo QuotesDemo

Beispiel für das Beziehen von Weltindexquotierungen von Google Finance.

Multi-Currency Indikator mit USD Referenz Multi-Currency Indikator mit USD Referenz

Der Indikator wurde entworfen um zu zeigen, wie sich die sieben Hauptwährungen (Majors) im Verhältnis zum US-Dollar entwickelt haben.