und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SignalsDemo - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 801
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der SignalsDemo EA zeigt Operationen der Handelssignalmanagementfunktionen.
Der EA zeigt Informationen über verfügbare Handelssignal Features, erlaubt die Verwaltung deren Kopiereinstellungen und auch das abonnieren und kündigen von Signalen.
Melden Sie sich am Terminal an (geben Sie Login und Password in MQL5.community ein, indem Sie aus dem Hauptmenü den Punkt Dienst->Einstellungen aufrufen, Tab Community) und erlauben Sie das Ändern von Signaleinstellungen wenn der EA gestartet wird:
Abb.1 Signaleinstellungen wenn der EA gestartet wird
Abb. 2. Handelssginalverwaltung in MetaTrader 5. Der SignalsDemo EA
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11408
Der Exp_BnB Expert Advisor basiert auf den Signalen des Trendindikators BnB.KaufWMAcross
Ein Signal Indikator der die Kreuzung von klassischen gleitenden Durchschnitten mit dem Kaufman's AMA Indikator verwendet.
Beispiel für das Beziehen von Weltindexquotierungen von Google Finance.Multi-Currency Indikator mit USD Referenz
Der Indikator wurde entworfen um zu zeigen, wie sich die sieben Hauptwährungen (Majors) im Verhältnis zum US-Dollar entwickelt haben.