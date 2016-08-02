Der SignalsDemo EA zeigt Operationen der Handelssignalmanagementfunktionen.

Der EA zeigt Informationen über verfügbare Handelssignal Features, erlaubt die Verwaltung deren Kopiereinstellungen und auch das abonnieren und kündigen von Signalen.

Melden Sie sich am Terminal an (geben Sie Login und Password in MQL5.community ein, indem Sie aus dem Hauptmenü den Punkt Dienst->Einstellungen aufrufen, Tab Community) und erlauben Sie das Ändern von Signaleinstellungen wenn der EA gestartet wird:





Abb.1 Signaleinstellungen wenn der EA gestartet wird



Abb. 2. Handelssginalverwaltung in MetaTrader 5. Der SignalsDemo EA