SizeBar_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 651
Der SizeBar Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte SizeBar.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1. SizeBar_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11370
