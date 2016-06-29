CodeBaseKategorien
Indikatoren

Exp_ForexOFFTrend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.95 KB) ansehen
forexofftrend.mq5 (4.97 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
exp_forexofftrend.mq5 (6.37 KB) ansehen
Der Exp_ForexOFFTrend Expert Advisor basiert auf den Signalen des ForexOFFTrend Trend Indikators.

Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn die Farbe der Wolke des Indikators sich ändert.

Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei ForexOFFTrend.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benutzen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1 Instanzen der Tradehistorie am Chart.

Testergebnisse für 2013 für GBPUSD H8:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11283

ForexOFFTrend_HTF ForexOFFTrend_HTF

Der ForexOFFTrend Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

WmiVol WmiVol

Optimale Handelszeit Indikator.

RD-ForecastOsc RD-ForecastOsc

Ein nicht-normalisierter Oszillator der Tilman's Mittelung verwendet, gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.

CCMx CCMx

Ei nicht-normalisierter Indikator der MACD, CCI und ADX für seine Berechnungen verwendet.