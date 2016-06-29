Echter Autor:

Relativer Vigor Index mit der Option, Seitwärtsbewegungen zu erkennen.

Wenn der Markt in einer Seitwärtsbewegung steckt, schrumpft die farbige Indikatorwolke und befindet sich an der 0-Position und es erscheint eine dicke blaue Linie. Das Krterium zur Bestimmung dieses Zustandes ist ein geschrumpftes Bollingerband. Der kritische Bollingerwert wird fixiert auf die Hälfte seiner Bandbreite und dem Indikator Eingabeparameter:

input uint flat= 100 ;

Abbildung 1. Indikator RVIWithFlat