und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
RVIWithFlat - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 680
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
Powered byStep
Relativer Vigor Index mit der Option, Seitwärtsbewegungen zu erkennen.
Wenn der Markt in einer Seitwärtsbewegung steckt, schrumpft die farbige Indikatorwolke und befindet sich an der 0-Position und es erscheint eine dicke blaue Linie. Das Krterium zur Bestimmung dieses Zustandes ist ein geschrumpftes Bollingerband. Der kritische Bollingerwert wird fixiert auf die Hälfte seiner Bandbreite und dem Indikator Eingabeparameter:
input uint flat=100; // Seitwärtsbewegung in Punkten
Abbildung 1. Indikator RVIWithFlat
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11264
Stochastic Oszillator der Seitwärtsbewegungen des Marktes erkennen kann.Exp_TSI_DeMarker
Der Exp_TSI_DeMarker EA basiert auf den Signalen des TSI_DeMarker Trend Indikators.
Money Flow Index mit der Option, Seitwärtsbewegungen zu erkennen.RSIWithFlat
Relative Strength Index mit der Option, Seitwärtsbewegungen zu erkennen.