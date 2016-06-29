Der TSI_DeMarker Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte TSI_DeMarker.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. TSI_DeMarker_HTF Indikator