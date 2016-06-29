und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
TSI_DeMarker_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 614
Der TSI_DeMarker Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte TSI_DeMarker.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1. TSI_DeMarker_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11255
Der Exp_SlopeDirectionLine EA basiert auf den Signalen des SlopeDirectionLine Trend Indikators.TSI_DeMarker
TSI Oszillator basierend auf den Werten des DeMarker Indikators, implementiert mit eigener Signallinie in Form einer farbigen Wolke.
Der Exp_TSI_DeMarker EA basiert auf den Signalen des TSI_DeMarker Trend Indikators.StohasticWithFlat
Stochastic Oszillator der Seitwärtsbewegungen des Marktes erkennen kann.