Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TSI_WPR_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 619
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der TSI_WPR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte TSI_WPR.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1. TSI_WPR_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11245
Karpenko_HTF
Der Karpenko Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Karpenko
Trend Indikator gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.
Exp_TSI_WPR
Der Exp_TSI_WPR EA basiert auf den Signalen, die vom TSI_WPR Oszillator generiert werden.Exp_Karpenko
Der Exp_Karpenko EA basiert auf den Signalen, die vom Karpenko Oszillator generiert werden.