Trend Indikator gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.

Der Karpenko Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Exp_TSI_WPR EA basiert auf den Signalen, die vom TSI_WPR Oszillator generiert werden.

Der Exp_Karpenko EA basiert auf den Signalen, die vom Karpenko Oszillator generiert werden.