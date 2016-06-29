CodeBaseKategorien
Karpenko_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Karpenko Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte Karpenko.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. Karpenko_HTF Indikator

Karpenko Karpenko

Trend Indikator gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.

TSI_WPR TSI_WPR

TSI Oszillator basierend auf den Werten des WPR Indikators, implementiert mit eigener Signallinie in Form einer farbigen Wolke.

TSI_WPR_HTF TSI_WPR_HTF

Der TSI_WPR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_TSI_WPR Exp_TSI_WPR

Der Exp_TSI_WPR EA basiert auf den Signalen, die vom TSI_WPR Oszillator generiert werden.