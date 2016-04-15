und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Mit der Martingale-Methodik gibt es eine Reihe von Advisors.
In diesem EA können Sie das klassische Prinzip eines Martingale überprüfen, sowie einen Anti-Martingale.
Der EA-Code ist so einfach wie möglich und alles ist unkommentiert.
Das Handels-Prinzip eines Martingale:
- Eröffne gleiche Position mit <StartLot>, wenn die letzte durch TakeProfit geschlossen wurde.
- Eröffne entgegengesetzte Position mit erhöhter Lot-Größe, wenn die letzte durch StopLoss geschlossen wurde.
Handels-Prinzip des Anti-Martingale:
- Eröffne gleiche Position mit erhöhter Lot-Größe, wenn die letzte durch TakeProfit geschlossen wurde.
- Eröffne entgegengesetzte Position mit <StartLot>, wenn die letzte durch StopLoss geschlossen wurde.
Das Wesen des Martingale-Systems ist wie folgt:
Beginnt den Handel mit einigen vorgewählten minimaler Lot-Größe.
Nach jedem StopLoss sollte die Lot-Größe erhöht werden, so dass im Falle eines TakeProfits alle vergangenen StopLoss' dieser Serie ausgeglichen sind und eine kleiner Gewinn übrig bleibt. (Zum Beispiel 0,01-0,02-0,04-0,08-0,016-0,032 -0,064, etc).
Wenn eine Serie von Trades erfolgreich abgeschlossen wurde, bleibt ein Gewinn im Ausmaß der minimalen Lot-Größe.
Im Falle eine TakeProfit sollte die nächste Position wieder mit der minimalen Lot-Größe eröffnet werden.
Wenn der Händler keinen Gewinn mit dem Martingale-System erzielt, werden die Gewinne nur anders verteilt. Der Händler erlebt ein StopLoss nur selten, viel öfters aber lauter kleine Gewinne.
Das Wesen des Anti-Martingale ist wie folgt:
Anders als das Martingale-System, das die Lot-Größe bei Verlust erhöht, erhöht das Anti-Martingale-System die Lot-Größe bei Gewinn.
Gestartet wird mit der minimalen Lot-Größe. Im Falle eines Gewinns erhöht sich die Lot-Größe um das Doppelte oder mehr - im Falle eines Verlusts wieder mit der minimalen Lot-Größe.
Wenn Sie das System Anti-Martingale handeln, ist es notwendig, klar die Grenzen des Zuwachses der Lot-Größen zu definieren, wonach Sie wieder auf die ursprüngliche, minimalen Lot-Größe zurückgehen müssen.
Zum Beispiel nach drei Erhöhungen (0,01,0,02,0,05).
