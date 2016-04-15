CodeBaseKategorien
Expert Advisors

OBJ_Label_Example - Experte für den MetaTrader 4

Beschreibung:

Der Expert Advisor zeigt die Details der Arbeit mit OBJ_EDIT Graphik-Objekt.

Geschrieben im MQL5-Stil, die Graphik-Objekt Eigenschaften (Koordinaten, Winkel, Ecken und Verankerung) werden kontrolliert im OnChartEvent() Event-Handler.

Anmerkung: Der Expert Advisor arbeitet mit MetaTrader 4 build 555 und später.

Пример работы с объектом OBJ_Label в MetaTrader 4

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11072

