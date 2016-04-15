und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
OBJ_Label_Example - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 816
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beschreibung:
Der Expert Advisor zeigt die Details der Arbeit mit OBJ_EDIT Graphik-Objekt.
Geschrieben im MQL5-Stil, die Graphik-Objekt Eigenschaften (Koordinaten, Winkel, Ecken und Verankerung) werden kontrolliert im OnChartEvent() Event-Handler.
Anmerkung: Der Expert Advisor arbeitet mit MetaTrader 4 build 555 und später.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11072
Zeigt die Differenz für mögliche Stopps durch zwei Linien in einer vordefinierten Differenz zum aktuellen Preis.a_day
Zeigt das Max. und Min. des Vortages und das Open des aktuellen Tages an. Ändern Sie die "up" and "dn" Parameter, um die Tageskerzen zu sehen.
Beispiel für das Arbeiten mit OBJ_EDIT Graphik-Objekt.a_informer
Er platziert StopLoss und TakePorfit in einem bestimmbaren Abstand. Zeigt den aktuellen Status der offenen Positionen. Zum Schließen der Position genügt es, das Label auswählen und nach links zu verschieben.